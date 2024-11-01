نجيب ساويرس فى ختام مهرجان الجونة : السينما تلعب دورا مهما لخدمة الإنسانية

قدم نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة ، جائزة سينما من أجل الإنسانية التي يمنحها الجمهور، وذلك خلال حفل ختام النسخة السابعة من مهرجان الجونة، مساء اليوم الجمعة.



وقال ساويرس في كلمته، إنه يتشرف بتقديم الجائزة، مؤكدا أن السينما تلعب دورا مهما في خدمة الإنسانية.

وبالنسبة له حينما يشاهد فيلما، وحينما يلمس قلبه وعقله يشعر بالفيلم، لذلك هو سعيد للغاية بتقديم الجائزة، معلنا أن الجائزة ذهبت إلى فيلم "مشقلب" لـ لوسيان بورجيلي وبان فقيه ووسام شرف.

من جهتها حاولت لوسيان بورجيلي التحدث عن الفيلم، لكنها لم تتمالك نفسها بسبب ما يحدث في لبنان، لتترك المساحة إلى زميليها لتوجيه التهنئة والشكر إلى جمهور الجونة، ويشيدا بلبنان وفلسطين، لمقاومتهما لما يحدث.

وعاد نجيب ساويرس مرة أخرى ليؤكد دعمه للبنان، وسعادته بتحقيق هذا البلد العربي للعديد من الجوائز في هذه الدورة.

يختتم مهرجان الجونة السينمائي الليلة، فعاليات الدورة السابعة، بتوزيع جوائز المهرجان في حفل الختام، وسط حضور لنجوم الفن المصرى والعربى، ومن كل أنحاء العالم.

يشار الى أن مهرجان الجونة السينمائي كان قد كرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل افتتاح الدورة السابعة، وذلك لمساهماته الفنية خلال مشوار فني كبير في السينما.