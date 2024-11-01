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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

القبض على إسرائيليين مشتبه بهم فى تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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كشف  القاضي الاسرائيلي مناحيم مزراحي ، اليوم الجمعة، عن اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مزراحي، إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر بشأن الحادث الذي أطلق عليه اسم "الشؤون الأمنية."

وأكد أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأت الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي التحقيق المشترك في انتهاك مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تسريب معلومات سرية.

وأضاف مزراحي : "تم القبض على عدد من المشتبه بهم للاستجواب في التحقيق الجاري،" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم من مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أنه لم يتم القبض على أي شخص من موظفيه في إطار التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه مساعدون يعملون لديه ولكن لا يعملون رسميا في مكتبه.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هدف الحرب المعني كان مرتبطا بصفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حيث قام المشتبه بهم في القضية بتسريب وثائق عن حركة حماس، والتي حصل عليها الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باستراتيجية الحركة خلال المحادثات بشأن الرهائن.

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