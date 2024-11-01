المصري تحت 14 عامًا يفوز خارج ملعبه على بلدية المحلة بركلات الترجيح

بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وبخمسة أهداف مقابل أربعة فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2010" بقيادة مدربه الكابتن وائل الجبالي على مضيفه فريق بلدية المحلة في مباراة الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية " أ " لتلك المرحلة السنية، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بالمحلة الكبرى وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الدقهلية مكون من أحمد رضا ومحمود مشالي ومحمد عبد العال.



بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الثالثة عشر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني يتقدم ياسين يحيى بالهدف الأول للمصري في الدقيقة الخامسة قبل أن ينجح فريق البلدية في ادراك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والعشرين ويمر الوقت المتبقي دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة المصري الذي حصل على نقطتين فيما اكتفى فريق البلدية بالحصول على نقطة واحدة.

مثل المصري في المباراة : عبد الرحمن ممدوح لحراسة المرمى، عبد الرحمن هاني ، محمود عبد الرازق ، آدم العشري ، ياسين يحيى لخط الظهر، علي يحيى ، أدهم سمير ، محمد نسيم لخط الوسط ، أشرف صلاح ، مروان حسن ، معاذ محمد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد إسلام ويوسف مصطفى وعبد الرحمن مهران .

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح شيكو مدربًا مساعدًا ، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللًا للأداء، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات.

فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. عماد العمدة مشرفا على فرق الناشئين ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا