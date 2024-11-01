بالصور.. ختام فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق بالأقصر

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر للعام الجامعى 2024 / 2025، والذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي واستمر على مدار 4 أيام فى مسابقات كرة القدم الخماسى وتنس الطاولة والشعر والمعلومات العامة والشطرنج والطالب المثالي والطالبة المثالية.

أقيمت فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، والدكتور مايكل مجدى زكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ربيع منسق الأنشطة الطلابية ومصطفى عبد الفضيل مدير رعاية الشباب بالكلية.

رئيس جامعة الأقصر تشيد بتنظيم المهرجان

وخلال حضورها حفل الختام، أشادت الدكتورة صابرين عبدالجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بالتنظيم وحثت الطلاب على أهمية المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة، لما لها من دور إيجابى فى تكوين شخصية الطالب، واكتشاف المواهب الطلابية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل: إن إدارة الجامعة حريصة على مشاركة الطلاب في كافة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية وغيرها لصقل مهاراتهم والتى لا تقل أهمية عن العملية التعليمية كونها تدعم وتعزز بناء شخصية متكاملة للطالب.

وأضافت الدكتورة صابرين، أن هذا المهرجان يهدف إلى اكتشاف الموهوبين وزيادة إبداعهم وتوسيع نشاطهم لاكتشاف طاقات شبابية جديدة والاستفادة من الأنشطة الطلابية فى تطوير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها فى الحياة اليومية.

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (21)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (20)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (19)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (18)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (17)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (16)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (15)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (14)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (13)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (12)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (11)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (10)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (9)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (8)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (7)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (6)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (5)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (4)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (3)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (2)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (1)

مهرجان الأنشطة الطلابية لكلية السياحة والفنادق (23)