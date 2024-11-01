سميح ساويرس في ختام مهرجان الجونة: بدون الرعاة كان يمكن أن أيأس بسبب التكلفة

توجه المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة، بالشكر لكل الحضور المتواجدين في المهرجان، سواء من تواجدوا على مدار الاسبوع أو من حضر اليوم الجمعة.

جاءت كلمات المهندس سميح ساويرس : "في هذا العام قدمنا خطوات جديدة لتعزيز مكانة المهرجان، وأود أن أقدم شكري لكل العاملين في المهرجان، وعلى رأسهم عمرو منسي (المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمهرجان)، وكذلك الرعاة الذين ساهموا في استمرار المهرجان، بدونهم كان من الممكن أن أيأس بسبب كل تلك التكلفة، لذلك أجدد شكري لهم ولكم.

وإختتم "إن شاء الله نتقابل من جديد في دورة جديدة العام القادم وتكون ناجحة أيضا مثل هذا العام".



اختتم مهرجان الجونة السينمائي الليلة، فعاليات الدورة السابعة، بتوزيع جوائز المهرجان في حفل الختام، وسط حضور لنجوم الفن المصرى والعربى، ومن كل أنحاء العالم.



يشار الى أن مهرجان الجونة السينمائي قد كرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل افتتاح الدورة السابعة، وذلك لمساهماته الفنية خلال مشوار فني كبير في السينما.