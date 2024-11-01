ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. دائرة الانتقام تعود.. طهران تتوعد برد وحشى على القصف الإسرائيلي

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 2 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دائرة الانتقام تعود.. طهران تتوعد برد وحشى على القصف الإسرائيلي

مخاوف من ضربة إيرانية جديدة قبل الانتخابات الأمريكية.. وخامنئى يصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم

غارات إسرائيلية جديدة.. مقتل  6مسعفين فى جنوب لبنان.. و4 تايلانديين فى شمال إسرائيل

حماس ترهن موافقتها على الهدنة بشروط.. بلينكن: تقدم فى المناقشات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

معركة انتخابية ساخنة فى الولايات السبع المتأرجحة

هاريس تهاجم ترامب بسبب تصريحات مهينة حول حقوق النساء.. وتتعرض للمقاطعة بسبب دعمها لإسرائيل

أوكرانيا تطالب الغرب بالسماح بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى

أزمة إعدام جمشيد شارمهد.. طهران تستدعى القائم بالأعمال الألمانى بعد إغلاق برلين القنصليات الإيرانية

العدد
البوابة القصف الاسرائيلي طهران الانتخابات الامريكية غارات إسرائيلية لبنان حماس