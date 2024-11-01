اقرأ غدًا في «البوابة».. دائرة الانتقام تعود.. طهران تتوعد برد وحشى على القصف الإسرائيلي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ السبت 2 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

دائرة الانتقام تعود.. طهران تتوعد برد وحشى على القصف الإسرائيلي

مخاوف من ضربة إيرانية جديدة قبل الانتخابات الأمريكية.. وخامنئى يصدر تعليماته بالاستعداد للهجوم

غارات إسرائيلية جديدة.. مقتل 6مسعفين فى جنوب لبنان.. و4 تايلانديين فى شمال إسرائيل

حماس ترهن موافقتها على الهدنة بشروط.. بلينكن: تقدم فى المناقشات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

معركة انتخابية ساخنة فى الولايات السبع المتأرجحة

هاريس تهاجم ترامب بسبب تصريحات مهينة حول حقوق النساء.. وتتعرض للمقاطعة بسبب دعمها لإسرائيل

أوكرانيا تطالب الغرب بالسماح بضرب روسيا بصواريخ بعيدة المدى

أزمة إعدام جمشيد شارمهد.. طهران تستدعى القائم بالأعمال الألمانى بعد إغلاق برلين القنصليات الإيرانية