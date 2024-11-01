حبس لص المساكن 4 أيام بعين شمس

قررت نيابة عين شمس، حبس عامل 4ايام علي ذمة التحقيقات لسرقته المساكن وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عامل لسرقته المساكن بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما ضبط (عامل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (هاتف محمول - ساعة يد) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الكالون" ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأضاف بإرتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.



وتحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.