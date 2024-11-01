إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق الأوتوستراد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة طرة، في الاتجاه المؤدي لمدينة حلوان، وجري نقل المصابين الى المستشفى.

وردت إشارة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم أعلى طريق الأتوستراد بالقرب من ملف كوتسيكا بمنطقة طرة، إتجاه حلوان، نتيجة تصادم سيارتين.

بالانتفال والفحص تبين إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد رجل وزوجته وبنت وولد، مقيمين بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان مصابين إصابات خطيرة، وتم نقلم إلى المستشفى.

فيما تم رفع أثار الحادث وعودة الطريق لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.