حمدي فتحي يشارك في اكتساح الوكرة لـ أم صلال بالدوري القطري

شارك النجم المصري حمدي فتحي في اكتساح فريقه الوكرة لضيفه أم صلال بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

تواجد حمدي فتحي في تشكيل الوكرة الأساسي أمام أم صلال، ولعب المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال اللقاء.

حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة على أم صلال

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق حمدي فتحي بهدف للا شيء، سجله التونسي عيسى العيدوني في الدقيقة السابعة، ليوقع على أول أهدافه مع النواخذة.

في الشوط الثاني، تلقى خالد الزريقي لاعب أم صلال بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 69، ليستغل الوكرة النقص العددي ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 81 عن طريق أيوب عسال، ثم اختتم جيلسون دالا الثلاثية في الدقيقة 89.

بهذا الفوز، عاد الوكرة إلى سكة الانتصارات في الدوري القطري، بعدما خسر من قطر والسد في آخر مباراتين.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل النواخذة.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 14 نقطة، قفز بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 11 نقطة في المرتبة السادسة.