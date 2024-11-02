النساء الحوامل في لبنان يواجهن أزمات صحية وإنسانية.. انهيار تدريجي للنظام الصحي أدى لإغلاق عدد كبير من مركز الرعاية والمستشفيات

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطورة الوضع الإنساني في لبنان، حيث تأثرت أكثر من ١١ ألف امرأة حامل بالقصف المتصاعد، والذى دمر نحو ربع البنية التحتية الأساسية فى البلاد.

وأوضح الصندوق أن نحو ١٣٠٠ من هؤلاء النساء يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل، وسط انهيار تدريجى للنظام الصحى اللبناني، الذى كان مرهقًا قبل الأزمة، مما أدى إلى إغلاق نحو ١٠٠ مركز رعاية صحية أولية وعدد من المستشفيات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى تصريح الأسبوع الماضى إن الأزمة فى لبنان "اتخذت أبعادًا غير مسبوقة"، متسببة فى نزوح أكثر من مليون شخص، اضطر العديد منهم لعبور الحدود نحو سوريا التى تعانى بدورها من أزمة مشابهة.

قصص النزوح والمعاناة تتزايد

يروى تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن قصص مأساوية لنازحين تركوا ديارهم قسرًا، إحدى هؤلاء النازحات، سمية، فرت من جنوب لبنان مع زوجها وأطفالها الثمانية، وكانت حاملًا وقتها، لتواجه رحلة طويلة استمرت أربعة أيام بموارد غذائية شحيحة.

وقالت سمية للصندوق: "عندما بدأ القصف، لم نعرف إلى أين نذهب؛ لم يكن لدينا عائلة أو أصدقاء نلجأ إليهم"، واضطرت العائلة للبقاء على الحدود قبل السماح لهم بالدخول إلى سوريا حيث أقاموا فى مركز إيواء بريف دمشق.

وتحدثت سمية عن معاناتها الشديدة خلال هذه الرحلة، حيث فقدت طفلها فى الشهر الخامس من الحمل بسبب التوتر وظروف النزوح. ونقلت إلى مستشفى الولادة بعد نزيف حاد حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وتقول: "فقدان طفلى وسط هذا الدمار كان صدمة هائلة".

النساء والأطفال فى صدارة معاناة النزوح

تشكل النساء والفتيات نحو ٥٢٪ من النازحين داخليًا فى لبنان، ومن بينهن دانيا التى اضطرت للانتقال ثلاث مرات منذ بدء الأزمة، مرتين أثناء حملها. فى نوفمبر ٢٠٢٣، فرت دانيا وزوجها وابنهما البالغ من العمر ٤ سنوات من منزلهم فى كفركلا بسبب الغارات الجوية، وانتقلوا للعيش مع أصدقاء فى النبطية، ثم مع أقاربهم الذين كانوا قد نزحوا أيضًا.

أنجبت دانيا طفلتها آية بعملية قيصرية فى مايو ٢٠٢٤، ولكن الأمور ساءت عندما تعرضت النبطية للهجوم فى سبتمبر، مما أجبر العائلة على الإخلاء مرة أخرى.

تذكر دانيا لحظات الرعب أثناء الغارة الجوية: "عندما ضربت، ظننت أن زوجى وابنى قد ماتوا. كانت غريزتى هى انتزاع آية من بين أختى والركض نحو الباب للبحث عن عائلتي".

انتقلت العائلة إلى مدرسة البسطة المتوسطة فى بيروت، حيث يشاركون الفصل الدراسى مع عائلة أخرى. الآن، آية، التى تبلغ من العمر ٦ أشهر، هى الأصغر فى الملجأ، لكن هناك امرأتان حاملتان أيضًا.

وفى ظل هذه الأوضاع، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على توفير الدعم الصحى للنساء الحوامل من خلال تغطية تكاليف الولادة الآمنة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة فى ٣٠ مستشفى فى مختلف أنحاء لبنان، إلى جانب تزويد ٧٠ مركزًا للرعاية الصحية بالإمدادات الضرورية ووسائل منع الحمل.

كما أطلق الصندوق وحدات طبية متنقلة فى الملاجئ لتقديم الرعاية الصحية وتقييم احتياجات النازحين.

