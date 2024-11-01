الدورى الممتاز .. الزمالك يتقدم على البنك الأهلي بهدف دون رد

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتقدم الفارس الأبيض 1/0 بأقدام ناصر ماهر في الدقيقة 38 من الشوط الأول في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

شهد الشوط الأول محاولات عديدة من كلا الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب، حيث اعتمد الزمالك بقيادة البرتغالي جوزي جوميز على تشكيلة هجومية تضم الثلاثي ناصر ماهر، عمر فرج، وأحمد مصطفى "زيزو"، مع دعم من خط الوسط بقيادة عبد الله السعيد.

من جانبه، دخل فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلة متوازنة تحت قيادة المدير الفني طارق مصطفى، معتمدًا على أسامة فيصل وياو أنور في خط الهجوم، وعبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.