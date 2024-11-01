ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الممتاز .. الزمالك يتقدم على البنك الأهلي بهدف دون رد

ناصر ماهر
ناصر ماهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي بتقدم الفارس الأبيض 1/0  بأقدام ناصر ماهر في الدقيقة 38 من الشوط الأول في  اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

شهد الشوط الأول محاولات عديدة من كلا الفريقين للسيطرة على مجريات اللعب، حيث اعتمد الزمالك بقيادة البرتغالي جوزي جوميز على تشكيلة هجومية تضم الثلاثي ناصر ماهر، عمر فرج، وأحمد مصطفى "زيزو"، مع دعم من خط الوسط بقيادة عبد الله السعيد.

من جانبه، دخل فريق البنك الأهلي المباراة بتشكيلة متوازنة تحت قيادة المدير الفني طارق مصطفى، معتمدًا على أسامة فيصل وياو أنور في خط الهجوم، وعبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.

أحمد مصطفى زيزو البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز الشوط الاول الفارس الأبيض ناصر ماهر