كامل الباشا لـ"البوابة نيوز": مهرجان الجونة ولد كبيرًا وفخور لاهتمامه بالسينما الفلسطينية

أعرب الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن سعادته بفعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وما قدمته من زخم فني على مستوي الأفلام وتبادل الخبرات بين مختلف الثقافات الفنية.

وأشاد الفنان كامل الباشا في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" بتخصيص المهرجان لنافذة للأفلام الفلسطينية، وأنه لابد من تواجدها في كل مهرجانات العالم، لتذكير الجميع بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن مهرجان الجونة في الدورة السابعة تطور بشكل كبير، وأصبح يدعم الشباب بشكل أكبر ويقدم النقاشات والندوات التي تثري الصناعة والفن، وتناقش كافة أوجه العملية الفنية.

يختتم مهرجان الجونة السينمائي الليلة، فعاليات الدورة السابعة، بتوزيع جوائز المهرجان في حفل الختام، وسط حضور لنجوم الفن المصري والعربي، ومن كل أنحاء العالم.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي كرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل افتتاح الدورة السابعة، وذلك لمساهماته الفنية خلال مشوار فني كبير في السينما.