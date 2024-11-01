تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الجمعة، جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة وسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية ببعض المناطق لتجمعات مياه الأمطار؛ وذلك بعد أن شهدت عدد من مدن المحافظة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة.

ففى مدينة مرسى مطروح توجه المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة جهود إزالة المياه من منطقة وسط المدينة بميدان البنك الأهلي وشارع الجلاء وأمام ديوان عام المحافظة.



كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح، بأفراد وسيارات ومعدات سحب مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية ومنها شارع المحطة وعلى طول الطريق الساحلي، مع متابعة الاستجابة لاستغاثات لسحب تراكمات المياه من عدة مناطق متفرقة، مع مرور سيارة الرصد الميداني لمركز السيطرة لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه بعدد من المناطق.

وتواصل الجهود الميدانية بمدن ومراكز المحافظة بالمعدات والأفراد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والحماية المدنية، أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار بالشوارع و الميادين لتيسير حركة السيارات والمواطنين.

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية والمرور الميدانى لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه؛ لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

محافظ مطروح يتابع جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة هطول الأمطار

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