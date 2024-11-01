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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه شرب الجيزة: انتشار المعدات بالشوارع تزامناً مع تحذيرات الأرصاد الجوية

معدات شركة الصرف
معدات شركة الصرف الصحي بالجيزة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، انتشار معداتها على المحاور والطرق الرئيسية و الميادين العامة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد المهندس منصور بدوي، على جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار حيث تشمل :تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية و الميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.
 

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