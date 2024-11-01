«لجنة إدارة الحملات الإنتخابية» بالتنسيقية تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة إدارة الحملات الإنتخابية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لمناقشة وإقرار الخطة التنفيذية لعملها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أعضاء اللجنة المهام والاختصاصات، واتفقوا على آليات العمل داخل اللجنة والخطة التنفيذية التي سيتم العمل عليها الفترة القادمة.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وتم تحديد تصور للمرحلة المقبلة للعمل بما يحقق أهداف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال الإستعداد لإدارة الحملات الإنتخابية فى كافة الإستحقاقات العامة والنوعية على مستوى الجمهورية وخطط دعم أعضاء التنسيقية المرشحين فى تلك الاستحقاقات وآليات دعم الأحزاب من خلال أعضائها بالتنسيقية ونقل الخبرات ودعم مرشحي الأحزاب العضوة في المنافسات الانتخابية التى يقررون خوضها.

شارك في الاجتماع كلا من النواب محمود بدر، محمد تيسير، محمد عمارة، أحمد فوزي، محمود تركي، أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية أحمد الباز، أحمد سراج، أحمد محروس الشريف، إسلام الجندي، إسلام تمراز، إسلام حمدي، أحمد عبدالعزيز، أحمد يحيى، تقى شاهين، جمال سالم، حسن هجرس، زكى القاضي، سالمه سعيد، طه أحمد، عبدالصادق حميده، على هلال، علي قاعود، قمر أسامة، ماجد الفقي، محفوظ حامد، محمد الصوفي، محمد صلاح، محمد عبدالجليل، محمد عبدالخالق غنيم، محمد عبدالعظيم عليوة، محمد كمال أبوحطب، محمد منصور، محمود خليل، مدحت علم الدين، مينا راشد، نور حته، نيفين اسكندر، هدير أحمد زيدان، هند رحومه، هند عبد الغفار.

