الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية

دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية من خلال تمكين الحكومات من تبادل المعلومات المهمة حول الحوادث المتعلقة بالمواد ذات التأثير النفسي الجديدة بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية القوية للغاية.

وقالت مصادر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في فيينا اليوم أنه تم تسجيل إنجاز بارز يتمثل في التنسيق الدولي وتبادل المعلومات في 100 ألف حادثة اتجار بالمخدرات الاصطناعية وتم تبادلها عالميًا من خلال منصة IONICS على مدى الأعوام العشر الماضية.

وذكرت المصادر أنه في دورتها الحادية والأربعين بعد المائة حاليا احتفلت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بهذا الإنجاز المهم للحد من الاتجار بالمخدرات الاصطناعية.

وسلطت المصادر الضوء على نجاح مشروع Ion وهو المشروع العالمي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي يستهدف مكافحة الاتجار بالمواد ذات التأثير النفسي الخطيرة الجديدة، وهو عبارة عن منصة اتصالات آمنة في الوقت الفعلي لتسهيل التبادل السريع للمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية.