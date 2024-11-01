ads
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية من خلال تمكين الحكومات من تبادل المعلومات المهمة حول الحوادث المتعلقة بالمواد ذات التأثير النفسي الجديدة بما في ذلك المواد الأفيونية الاصطناعية غير الطبية القوية للغاية.

وقالت مصادر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في فيينا اليوم أنه تم تسجيل إنجاز بارز يتمثل في التنسيق الدولي وتبادل المعلومات في 100 ألف حادثة اتجار بالمخدرات الاصطناعية وتم تبادلها عالميًا من خلال منصة IONICS على مدى الأعوام العشر الماضية.

وذكرت المصادر أنه في دورتها الحادية والأربعين بعد المائة حاليا احتفلت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB) بهذا الإنجاز المهم للحد من الاتجار بالمخدرات الاصطناعية.

وسلطت المصادر الضوء على نجاح مشروع Ion وهو المشروع العالمي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والذي يستهدف مكافحة الاتجار بالمواد ذات التأثير النفسي الخطيرة الجديدة، وهو عبارة عن منصة اتصالات آمنة في الوقت الفعلي لتسهيل التبادل السريع للمعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون الوطنية. 

الامم المتحده المخدرات الاصطناعية مكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية