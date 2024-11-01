بالفيديو.. نشر معدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تحسباً لسقوط أمطار

نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، معداتها على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة ،وذلك في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، أن الانتشار جاء في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت في بيان لها من وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة على محافظات القاهرة الكبرى.

يُذكر، أن شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، والتي تشمل:تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

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