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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تكريم خاص للبطل المصري عبد الشفيع عوض على هامش بطولة العالم للرماية

تكريم عبدالشفيع عوض
تكريم عبدالشفيع عوض في بطولة العالم للرماية
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احتفى الاتحاد الأفريقي للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، بإنجازات الرامي عبد الشفيع عوض، خلال منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية2024.

وتستضيف مصر 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، يشاركون في بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

وأحضر أبطال الرماية "تورتة" للاحتفال بتكريم الرامي عبد الشفيع عوض، الذي استطاع تحقيق الميدالية الذهبية على مستوى الرجال في بطولة أفريقيا، وذلك للتعبير عن حبهم.

ولم تتوقف إنجازات عبد الشفيع، بل قدم أداء مثاليًا واستحق أن يحصد الميدالية البرونزية في منافسات السن المفتوح، بعدما حل بفارق بسيط خلف الثنائي الأمريكي بوو جاتلين وأندرو ويليام، على الترتيب.

وتلقى عبد الشفيع إشادة كبيرة من جميع الحضور لمنافسات البطولة، والتي شهدت تواجد رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC، السيد جون فرانسوا، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر وبطولة الجائزة الكبرى، تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.

بطولة العالم للرماية عبدالشفيع عوض اللواء حازم حسنى الاتحاد المصري للرماية