القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعطل الأونروا عن العمل في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أحد مقار الأونروا داخل مُخيم نور شمس، موضحة أن «نور شمس» بها مدرستين ومركز صحي تابعين للأونروا.

وأضافت «السلامين»، خلال مراسلتها للقناة أن هذا الاستهداف حدث يوم أمس في مخيم نور شمس بعد يومين من إصدار الكنيست الإسرائيلي قرارًا بحظر عمل وكالة «أونروا» داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (القدس).

ونوهت بأن مقر الأونروا في حي الشيخ جراح سيقام على إثره مستوطنات على اعتبار أن الحظر سيمتد إلى مناطق الضفة الغربية، معقبةً: «معنى أن هذه المناطق تابعة للأونروا يعني بسط السيادة على الأراضي الفلسطينية».

ولفتت إلى أن هذا الهدم سيليه مقار أخرى متواجدة في قلب المخيمات بالضفة، تخدم شريحة كاملة من اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أنه «إذا تم فعليا هدم هذه المقار ومنع عملها في الضفة فإن مخيمات اللاجئين كافة ستُحرم من الخدمات المقدمة لهم من الأونروا.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «حظر أونروا سيتسبب في محو قضية اللجوء وهي من الثوابت الوطنية التي لا يُمكن التنازل عنها إذ إنها تُعتبر من القضايا الأساسية بالنسبة إلى الفلسطينيين».