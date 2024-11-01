حبس حارس عقار في سرقة شقة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم، بحبس حارس عقار في اتهامه بسرقة محتويات شقة سكنية، اربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطه الإجرامي.

وكشفت التحقيقات إن المتهم يعمل حارس عقار، وعلي علم بمواعيد تواجد أصحاب الشقه، واستغل فرصة غيابهم وتمكن من الدخول الي الشقة وسرقة بعض المتعلقات والنقود.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط حارس عقار لسرقته أموال من داخل شقة بالبساتين.

البداية عندما تم ضبط حارس عقار "له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة البساتين لإرتكابه واقعة سرقة (مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" - ساعة حريمى) من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم اللازم واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.