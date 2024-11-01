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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

100 موظف في «بي بي سي» يتهمون القناة بالتحيز لإسرائيل خلال تغطية أحداث غزة

بي بي سي
بي بي سي
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اتهم أكثر من 100 من موظفي "بي بي سي"، القناة بالتحيز لإسرائيل خلال تغطية الأحداث في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم الجمعة.

ودعوا القناة إلى "إعادة الالتزام بالإنصاف والدقة والحياد" بشأن تغطيتها للأحداث في غزة.

وفي رسالة وقعها أكثر من 230 عضوًا في مجال الإعلام، بما في ذلك 101 من موظفي "بي بي سي"، تعرضت القناة لانتقادات لفشلها في معايير التحرير الخاصة بها من خلال افتقارها إلى "الصحافة المستندة إلى الأدلة العادلة والدقيقة خلال تغطيتها الأحداث في غزة."

كما تدعو الرسالة "بي بي سي" إلى تغطية الأحداث في غزة "دون خوف أو محاباة" و "إعادة الالتزام بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الإنصاف والدقة والحياد الواجب."

وأيضاً سلطت الرسالة الضوء على أن إسرائيل تمنع الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، ما يعوق العمل الصحفي وتغطية الأحداث بدقة.

موظفي بي بي سي التحيز لإسرائيل تغطية الأحداث في غزة رسالة