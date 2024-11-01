بحضور حسن الرداد.. الشهابي يتفقد نادي كاميرا في أول أيام مهرجان دمياط

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة تفقدية لعدد من الفاعليات المُقامة خلال أولى أيام مهرجان دمياط ٢٠٢٤ رافقه خلالها الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار و الدكتور حمدان ربيع و المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتورة سهى بهجت مستشار وزير السياحة والآثار ،و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والنائب محمود مشعل والنائبة هناء فاروق عضوا مجلس النواب والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و الفنان حسن الرداد و محمد فايد رئيس الغرفة التجارية و عمرو عرنسة رئيس المهرجان

استهل " المحافظ " الجولة بتفقد الندوات التثقيفية المقامة بالشراكة مع فوتوييا للتصوير الفوتوغرافي بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط ، وحرص على التواصل مع المتدربين و التعريف بأهداف المهرجان وفكرته الرئيسية ، وعزم المحافظة على اقامته بشكل سنوى

وواصل " محافظ دمياط " ومرافقوه الجولة بزيارة مدينة رأس البر والتى تم استهلالها بتفقد معرض نادى كاميرا دمياط للتصوير الفوتوغرافي ومجموعة ذاكرة دمياط التاريخية حيث يضم مجموعة كبيرة من الصور التاريخية لمدينة رأس البر والتى تعكس التاريخ الطويل للمدينة وأهميتها التاريخية والتى كانت مقصد سياحى للعائلة المالكة والرموز الفنية ،

وثمن تلك الجهود للحفاظ على التراث التاريخى لدمياط ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لامكانية توثيق هذا التراث .

كما افتتح " الشهابى " معرض الرسم للمواهب المصرية للفن التشكيلى ، المُقام بمشاركة طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة واشاد بما تضمنه المعرض من صور و رسومات عكست هوية المحافظة بتسليط الضوء حول أبرز المعالم التى تشتهر بها دمياط، كما أنها عكست مواهب المشاركين .

وفى مدينة رأس البر وتحديدًا منطقة اللسان، تفقد " المحافظ " معرض أثاث دمياط الذى تم تنفيذه بالشراكة مع غرفة صناعة الأخشاب

يضم المعرض منتجات متنوعة ومتميزة من الأثاث المودرن بمشاركة ٨ عارضين من محافظة دمياط

وأكد " الشهابى" أن المعرض يستهدف تسليط الضوء على الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط، وأبرزها صناعة الأثاث، التى تتمتع بشهرة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما الإقليمى والدولى أيضًا، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير وتوطين هذه الصناعة الوطنية الهامة ، واوضح أن المعرض أشار إلى المهارة التى تميز بها الصانع الدمياطي فى صناعة الأثاث المودرن لمواكبة متطلبات السوق فى الوقت الراهن