المستشار أحمد عوني رئيساً لنادي قضاة طنطا

أعلن المستشار احمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة طنطا بمحافظة الغربية نتيجة انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة طنطا اليوم الجمعة.

وجاء فوز جميع المرشحين بالتزكية حيث فاز بمقعد رئاسة نادي قضاة طنطا القاضي أحمد عوني عبدالفتاح، وفاز بمقاعد المستشارين القاضي أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض والقاضي طارق أبوجازية نائب رئيس محكمة النقض والقاضي أحمد البنا رئيس بمحكمة الاستئناف والقاضي أحمد غازي القاضي بمحكمة الاستئناف.

وعلى مقعد رؤساء المحاكم والقضاة تم حسمه أيضا بالتزكية للقاضي محمود الشرقاوى رئيس محكمة (أ) والقاضي شريف غنيم رئيس محكمة (أ) والقاضي محمود الديب رئيس محكمة (أ) والقاضي محمد العزب رئيس محكمة (أ) والقاضي محمد شتا بالتزكية.

وعلى مقعد النيابة العامة فاز كل من إبراهيم صدقي رئيس نيابة (أ) وعبدالله شلبي رئيس نيابة (أ) و أشرف حمودة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة ومحمد سليم وكيل النائب العام من الفئة الممتازة وأحمد مهران وكيل النائب العام، وبذلك يكون من تقدم للترشيح هو العدد الموافق لمقاعد مجلس الإدارة دون حاجة لإجراء انتخابات بين المتقدمين.

