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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ماجدة موريس: دعم الشباب والتنوع الفني أهم عوامل نجاح مهرجان الجونة السينمائي

ماجدة موريس
ماجدة موريس
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أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن مهرجان الجونة السينمائي حقق نجاحاً كبيراً منذ الدورة الأولى له، إلي جانب سعي إدارة المهرجان طوال الوقت إلي التطوير وتحقيق إضافة إلي المجال الفني وخاصة عالم السينما، ويملك زخما وتنوعا فنيا كبيرا جداً من المعروض السينمائي، بين الأفلام والندوات والفعاليات.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن المهرجان هذا العام يسلط الضوء علي الشباب، وهذا يمثل شيئا رائعا للنهوض بالحركة الفنية، والشباب الذي يقدم أفلاما مستقلة وأفلاما جديدة، وهو ما يؤكد أن المهرجان يهتم بكل ألوان الفنون روائية قصيرة وأفلام سينمائية، وهو دور فني رائع نجح المهرجان في تقديمه علي مدار الدورات السابقة.

وأبدت إعجابها بقدرة إدارة مهرجان الجونة علي التنظيم بشكل رائع، والدقة الشديدة في كل الأمور الخاصة بكل تفاصيل أيام المهرجان، وهو ما يمثل شكلا إيجابيا للدولة المصرية وقدرتها علي التنظيم وإخراج مردود إيجابي علي مستوي التجمعات الدولية من كل أنحاء العالم.

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