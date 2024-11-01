قمة الدوري السعودي.. تعرف على تشكيل الهلال لمواجهة النصر

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره النصر بملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام النصر، بمشاركة سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم.

وعاد الحارس المغربي ياسين بونو إلى حراسة عرين الزعيم، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

يأمل الهلال الفوز على النصر، لمواصلة حفاظه على صدارة الدوري السعودي.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ18 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة النصر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو - ميلنكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني

في الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.