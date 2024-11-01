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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفد من الكونجرس الأمريكي يصل أوكرانيا

بريدجيت برينك
بريدجيت برينك
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وصل وفد من مجلس النواب الأمريكي يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبدأ زيارته بلقاء مع ممثلين عن الشرطة الوطنية الأوكرانية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "أهلا بكم في كييف.. كانت محطتنا الأولى مع الشرطة الأوكرانية لمعاينة التأثير المباشر للدعم الأمريكي في تعزيز حرية وديمقراطية أوكرانيا".

يذكر أنه في 28 أكتوبر الماضي، ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، خطة الانتصار الأوكرانية في اجتماع مع وفد من كبار المستشارين لقادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي.

مجلس النواب الأمريكي أوكرانيا