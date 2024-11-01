"مسلسل أمير العوامي "..حجز دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين جنيه للحكم

قررت المحكمة المختصة حجز الدعوي المقامة ضد الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري بطولة " هاني سلامة " وذلك بسبب إخلال الشركة المنتجة للتعاقد والمطالبة بتعويض مالي قدرة 10 ملايين جنيه للحكم لجلسة 27 نوفمبر .

كان قد أقام المستشار هيثم عباس بصفته المستشار القانوني لقناة النهار الفضائية الدعوى رقم ١٩١١ لسنة ٢٠٢٤ اقتصادي القاهرة وموضوعها دعوى فسخ للعقد المبرم بين القناة وبين الشركة المنتجة لمسلسل أمير العوامري بطولة " هاني سلامة " بسبب إخلال الشركة المنتجة في تصوير المسلسل لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وطالب عباس في دعواه برد المبالغ المسلمة للشركة بالإضافة إلي تعويض مالي وقدره عشرة مليون جنيه شرط جزائي إتفاقي وصدر حكم بإحالة الدعوى من المحكمة الاقتصادية الي محكمة شمال الجيزة وقيدت تحت رقم ٣٩٣١ لسنة ٢٠٢٤ مدني كلي .