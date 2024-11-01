8 ميداليات لمصر في اليوم الختامي بالبطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة

نجح المنتخب المصري لتنس الطاولة للناشئين في حصد 8 ميداليات، في ختام بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة المقامة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر الجاري داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

حصد منتخب مصر في اليوم الختامي، 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات.

تمكن يوسف طاهر من التتويج بذهبية منافسات تحت 11 عامًا بعد الفوز على صلاح علام الذي حصد الميدالية الفضية، فيما فاز بالميدالية البرونزية كل من حمزة الملاحي، حمزة سلمان.

وحصد عبدالمالك السيد فضية منافسات تحت 15 عامًا، فيما فاز يحيى المرسي بالميدالية البرونزية.



في منافسات تحت 19 عامًا للناشئين، توج بدر مصطفى بالميدالية الذهبية، بينما حصد ياسين جابر الميدالية البرونزية.

شارك في البطولة هذا العام 16 دولة هى : لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يذكر أن مصر كانت قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.