جميل عفيفي: مصر وضعت ثوابتها من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة

قال جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن سياسة مصر الخارجية واضحة للغاية أمام العالم ككل وان الدولة المصرية تسعى إلى إقرار العدل والسلم في كل دول العالم، لافتًا إلى أن منذ يوم 7 أكتوبر عام 2023 مصر تدير العملية السياسية بشكل محترف للغاية على كافة المستويات

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدور المصري في غاية الأهمية في الوقت الحالي ومصر وضعت ثوابتها منذ اليوم الأول لعدوان إسرائيل على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وجنوب لبنان والوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح وتبادل الأسرى.

وتابع مدير تحرير جريدة الأهرام: «الدولة المصرية ترفض رفض تام لعملية التهجير القسري للأهالي فلسطين إلى أي مناطق أخرى وتحاول انفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لدخولها إلى قطاع غزة للمساهمة في رفع المعاناة عن أهالي قطاع غزة».