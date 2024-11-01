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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يفوز على شباب محلة حسن بدوري الكرة النسائية القسم الثاني

فريق نادي سموحة
فريق نادي سموحة
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فاز فريق سموحة لكرة القدم النسائية على مركز شباب محلة حسن بنتيجة 1-0، في الدوري الممتاز القسم الثاني .

 

أحرز أهداف المباراة:  رقيه مصطفي كامل

 جاء تشكيل الفريق كالآتي: 1- نيرة احمد سليم (حارس)

2- رنا إبراهيم صدقي

 3- ملك عماد محمود

 4- امينه وليد شحاته

 5- نانسي احمد نعيم

 6- كرمه خالد عبد العزيز

 7- جنه محمود عبد الرحمن

 8- رقيه مصطفي كامل

 9- شهد معتز السيد

 10- لامار عيسي جابر

11- ندي محمد مصطفي

(الاحتياطي) 1- منه لله خالد

2- جودي علاء عبد المجيد

 3- الاء ياقوت عبده

 4- ملك محمود احمد

 5- ملك هاني

 6- جني عبد الحليم

7- فرح ايمن عجمي

 8- جوري محمد هيثم

 9- لمار ابو ضيف 

 المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن " شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد مراد" الإداري كابتن " شيماء محمد"، المدير الإداري كابتن "داليا ابو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن "محمود البنداري".


 

 


 


 

 

سموحة الدوري الممتاز القسم الثاني مركز شباب محلة حسن كرة القدم النسائية