سموحة يفوز على شباب محلة حسن بدوري الكرة النسائية القسم الثاني

فاز فريق سموحة لكرة القدم النسائية على مركز شباب محلة حسن بنتيجة 1-0، في الدوري الممتاز القسم الثاني .
أحرز أهداف المباراة: رقيه مصطفي كامل
جاء تشكيل الفريق كالآتي: 1- نيرة احمد سليم (حارس)
2- رنا إبراهيم صدقي
3- ملك عماد محمود
4- امينه وليد شحاته
5- نانسي احمد نعيم
6- كرمه خالد عبد العزيز
7- جنه محمود عبد الرحمن
8- رقيه مصطفي كامل
9- شهد معتز السيد
10- لامار عيسي جابر
11- ندي محمد مصطفي
(الاحتياطي) 1- منه لله خالد
2- جودي علاء عبد المجيد
3- الاء ياقوت عبده
4- ملك محمود احمد
5- ملك هاني
6- جني عبد الحليم
7- فرح ايمن عجمي
8- جوري محمد هيثم
9- لمار ابو ضيف
المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن " شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد مراد" الإداري كابتن " شيماء محمد"، المدير الإداري كابتن "داليا ابو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن "محمود البنداري".