سموحة يفوز على شباب محلة حسن بدوري الكرة النسائية القسم الثاني

فاز فريق سموحة لكرة القدم النسائية على مركز شباب محلة حسن بنتيجة 1-0، في الدوري الممتاز القسم الثاني .

أحرز أهداف المباراة: رقيه مصطفي كامل

جاء تشكيل الفريق كالآتي: 1- نيرة احمد سليم (حارس)

2- رنا إبراهيم صدقي

3- ملك عماد محمود

4- امينه وليد شحاته

5- نانسي احمد نعيم

6- كرمه خالد عبد العزيز

7- جنه محمود عبد الرحمن

8- رقيه مصطفي كامل

9- شهد معتز السيد

10- لامار عيسي جابر

11- ندي محمد مصطفي

(الاحتياطي) 1- منه لله خالد

2- جودي علاء عبد المجيد

3- الاء ياقوت عبده

4- ملك محمود احمد

5- ملك هاني

6- جني عبد الحليم

7- فرح ايمن عجمي

8- جوري محمد هيثم

9- لمار ابو ضيف

المشرف العام كابتن "صلاح الناهي"، المدير الفني كابتن " شريف العنتبلي، المدرب العام كابتن "كريم عادل"، مدرب الحراس كابتن "محمد السيد (موزه)" مدرب الأحمال كابتن "محمد السيد مراد" الإداري كابتن " شيماء محمد"، المدير الإداري كابتن "داليا ابو العينين"، رئيس الجهاز الإداري كابتن "محمود البنداري".











