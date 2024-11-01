رونالدو يتصدر تشكيل النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الهلال، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره الهلال على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام الهلال، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

يسعى النصر بقيادة رونالدو لتحقيق الفوز على الهلال، لكسر هيمنة الزعيم على تاريخ مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة.

سجل كريستيانو رونالدو 6 أهداف وصنع 2 آخرين، مع النصر خلال 7 مباريات في الدوري السعودي.

يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 18 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ24 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.