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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز

جوميز المدير الفني
جوميز المدير الفني لفريق الزمالك
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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك عن تشكيلته الرسمية التي سيخوض بها مواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

 الممتاز. وجاءت التشكيلة كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمود بناتيح.

في خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، محمد حمدي، أحمد مصطفى زيزو.

في خط الهجوم: ناصر ماهر، وعمر فرج.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي، جيرسون كوسنتا، أحمد فتوح، أحمد محمود، زياد كمال، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، كوادو مشالاتك، سيف الجزيري، وناصر منسي.

يسعى الزمالك لتحقيق بداية قوية في الموسم الحالي وحصد النقاط الثلاث أمام فريق البنك الأهلي.

 

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