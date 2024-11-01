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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو يقود الزمالك لمواجهة البنك الأهلى

الزمالك
الزمالك
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أعلن البرتغالى جوزي جوميز  المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقة الذي يواجه نظيره البنك الأهلي، بعد قليل على ملعب “استاد السلام”، ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز “نايل”.

جاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم : ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد فتوح وأحمد محمود  وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.

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