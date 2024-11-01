رئيس "البحوث الزراعية" يفتتح ورشة عمل استراتيجيات المركز للفوز بجوائز الدولة 2024

عقد مركز البحوث الزراعية ورشة عمل تثقيفية حول استراتيجية مركز البحوث الزراعية للحصول على جوائز الدولة التقديرية والتي نظمتها لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بمركز البحوث الزراعية وبحضور الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق الدكتور علي سليمان المستشار الفني لوزير الزراعة ولفيف من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة والباحثين بالمركز لأكثر من ٨٠ باحث من مختلف معاهد ومعامل المركز.



وفي كلمته التي ألقاها الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أوضح أهمية البحوث الزراعية ودوره في التنمية الزراعية المستدامة، وحل مشاكل الإنتاج والشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية لتحقيق أهداف الدولة المصرية في المجال الزراعي وحل المشكلات التي تواجه المشروعات الزراعية القائمة، وتشجيع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق للتفوق ودعم الباحثين على التدريب والسفر ونقل الخبرات.

وأضاف رئيس المركز، أنه سيتم تكريم العلماء الحاصلين على جوائز في احتفال خاص يقام لذلك.

يأتي ذلك من خلال تعزيز دور البحوث الزراعية التطبيقية في خدمة التنمية وهي ضمن الاهداف القومية التي توليها الدولة اهمية قصوي ومرتبة اولي باعتبارها عصب الانتاج الزراعي وحل المشكلات التي تواجه لتحقيق التنمية المستدامة ويقع العبئ الأكبر على مركز البحوث الزراعية و معاهده المختصة لتحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية الوطنية ومن خلال القاعدة العلمية والعملية للباحثين، و أن دعم التميز والتفوق هو جزء أساسي من أهداف المرحلة القادمة وتوفير وتأهيل الشباب والعلماء للحصول على جوائز الدولة.



وتضمن برنامج الورشة عدد ٤ محاضرات ألقاها نخبة متميزة من العلماء والباحثين الحاصلين على جوائز الدولة وهم الدكتور محمد عبدالرحمن نجم حاصل على جائزة الدولة للرواد ٢٠٢٣، و الدكتور غريب السيد الصياد حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية البيولوجية لعام ٢٠٢٠ والدكتور كلارا عزام حاصله على جائزة المرآه التقديرية في الزراعة العلوم الغذائية الدكتور كامل احمد عبدالسلام حاصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الزراعية ٢٠٢٢، وكانت المحاضرات توضح تعزيز فرص باحثي مركز البحوث الزراعية للفوز بجوائز الدولة للعام 2024 مثل جائزة المرآه التقديرية والتفوق وجائزة الرواد بالإضافة إلى جائزة الدولة التشجيعية كيفية التقدم وإعداد الملف الخاص بكل جائزة .

وبدأت فاعليات الورشة بعددمن المحاضرات و المناقشات وانتهت بمجموعة من التوصيات التي تدعم البحث العلمي والشراكة من أجل التنمية مع شركاء التنمية وتشجيع الباحثين على البحث والابتكار والنشر الدولي وتيسير ذلك ونقل المعرفة إلى المعاهد لاستكمال مسيرة التميز بعمل ورش داخليه توضح كيفية التقدم للحصول على جوائز الدولة والنظر في قواعد الترقيات، و إقامة يوم التفوق والريادة لتكريم المتميزين والاستفادة من خلال تحديث قاعدة المعلومات وقواعد البيانات بالمركز للاستفادة من الخبرات المتوفرة و توظيفهم بالشكل المناسب، وترشيحهم للمهام المناسبة والمشروعات التي تثقل المهارات والمعرفة.

وتحديد أولويات الخطة بما يهدف إلى تعزيز دور الدولة وحل مشاكلها وتشجيع الباحثين المتميزين ورعايتهم.

والاهتمام بموضوعات الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي والتكنولوجيا والاستفادة من هذه الأفكار والتدريب عليها.