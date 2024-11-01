الاتحاد السكندري يفوز علي فاركو بهدف فى الدوري

حقق الاتحاد السكندري فوزا غاليا علي نظيره فاركو بهدف للاشيء ، في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الاولي من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

احرز هدف زعيم الثغر إيمانويل ابيه فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء

وكان أحمد خطاب، المدير الفني لنادي فاركو، اعلن التشكيل الذي خاض به مباراة الاتحاد السكندري فى الأسبوع الاول من مسابقة الدوري وجاء كالآتي:

شيكا، ياسين السيد، عمرو ناصر، إينكادا، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، أحمد جمال، وليد مصطفى.

فيما دخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو اللقاء بتشكيل مكون من:

المهدي سليمان في حراسة المرمى وأمامه مصطفى إبراهيم ومحمود شبانة ومحمود متولي وكريم الديب وفي الوسط مورو ساليفو وعبد الغني محمد ومروان داوود وأمامهم في الهجوم بنجامين بواتينج وفان ديريك وإيمانويل.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

صبحي سليمان- كريم يحيى- أحمد الشيمي- عبد الله بكري- ناصر ناصر- عمر الوحش- هشام بلحة- إسلام سمير- فادي فريد.

وحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على جاره فاركو بملعب الجيش ببرج العرب في تمام الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري المصري الممتاز.

و تاريخيًا التقى الفريقان بعد مواجهة اليوم في سبع مواجهات سابقة بالدوري الممتاز فاز فاركو في 3 وفاز الاتحاد السكندري في 4 ولم يحسم التعادل نتيجة أي لقاء بين الفريقين في الدوري من قبل.