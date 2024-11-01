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الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من داخل سيارة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام عاطلين بسرقة حقيبة اموال من داخل سيارة بالوراق

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من أحد الاشخاص مفاده اكتشاف سرقة حقيبة بداخلها أموال من داخل سيارته.

بعمل التحريات دلت على ان عاطلين لاحدهما معلومات جنائية، وراء الواقعة، و بإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض عليهما وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام علي ذمة التحقيقات إرتكاب الواقعة الإجراءات القانونية النيابة العام بسرقة حقيبة أموال