حبس المتهمين بسرقة حقيبة أموال من داخل سيارة بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام عاطلين بسرقة حقيبة اموال من داخل سيارة بالوراق

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغا من أحد الاشخاص مفاده اكتشاف سرقة حقيبة بداخلها أموال من داخل سيارته.

بعمل التحريات دلت على ان عاطلين لاحدهما معلومات جنائية، وراء الواقعة، و بإعداد الاكمنة اللازمة تم القبض عليهما وبمواجهتهما بما جاء بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حول الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.