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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الطب العلاجى بصحة الدقهلية يتابع انضباط العمل بمستشفى بلقاس

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة لمستشفى بلقاس
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أجرى الدكتور أحمد البيلى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجى بزيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة بفترة السهر .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتكثيف المرور الإشرافى والذى  يهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض.  
استهل وكيل المديرية للطب العلاجى جولته المسائية المفاجئة بالمرور على جميع اقسام المستشفى بداية من الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي والأقسام الداخلية والحضانات للوقوف على صلاحية الأجهزة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتابع الزيارة بالاطلاع على مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي ومدي دقة تنفيذ البروتوكولات العلاجية المدونة بالتذاكر.
كما قام وكيل الطب العلاجى بمراجعة الحالة الانضباطية للنوباتجية بالسهر وتحويل المتغيبين للتحقيق

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