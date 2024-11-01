بيراميدز يفقد أول نقطتين في الدوري بالتعادل مع بتروجت

حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة مباراة بيراميدز و بتروجت في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تقدم الفريق البترولي بهدف مبكر عن طريق جابريل شيكودي في الدقيقة 3، وأحرز هدف بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقة 5.

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة في بداية المشوار بالدوري.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

.وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

تشكيل بتروجت

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: توفيق محمد، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد.

خط الوسط: أحمد رضا، رشاد المتولي، حامد حمدان.

خط الهجوم: بدر يوسف، جبريل شيكودي، محمد دودو.