مع حلول الشتاء.. تعرف على كيفية الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا

مع حلول فصل الشتاء تزداد فرصة الإصابة بنزلات البرد و الإنفلونزا، ولحماية نفسك وعائلتك من هذه الأمراض المعروفة الشائعة يمكنك اتباع بعض الخطوات الوقائية البسيطة والفعالة.

الحماية من نزلات البرد

ـ يجب غسل اليدين بانتظام، تعتبر اليدين مصدرًا رئيسيًا لنقل الجراثيم لذلك تأكد من غسل يديك بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، خاصة بعد العطس أو السعال وقبل تناول الطعام كما يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي، كذلك تجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع حيث تزداد فرصة انتقال الفيروسات.

ـ إذا كنت مضطرًا للتواجد في هذه الأماكن حافظ على مسافة آمنة من الآخرين.

ـ يجب تقوية جهاز المناعة بتناول الأطعمة الغنية والمشروبات الساخنة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات، و خصوصًا تلك التي تحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والبرتقال.

ـ يمكن أيضًا تناول مكملات الفيتامينات إذا كنت لا تحصل على ما يكفي منها من خلال الغذاء كذلك يجب ممارسة الرياضة بانتظام او بقدر المستطاع.



ـ النشاط البدني يسهم في تعزيز جهاز المناعة ويجعلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض، كذلك يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً يساعد في تقوية جهاز المناعة حاول النوم لمدة 7 أو 8 ساعات يوميًا، كما يجب تجنب لمس الوجه الفيروسات تدخل الجسم عادة عبر العينين أو الأنف أو الفم.

ـ يجب استخدام مناديل عند السؤال أو العطس، وإذا لم يكن لديك مناديل استخدم مرفقك لتغطية فمك و أنفك لحماية أسرتك وأفراد والمحيطين بك و باتباع هذه الخطوات يمكن أن يساعدك في الوقاية من نزلات البرد و الإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

الوقاية دائمًا أفضل من العلاج لذا احرص على تطبيق هذه النصائح للبقاء بصحة جيدة فصل الشتاء.