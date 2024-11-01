الأهلي في صدارة جدول دوري الكرة النسائية بـ ١٥ نقطة

تصدر النادي الأهلي لكرة القدم النسائية ترتيب جدول الدوري الممتاز للسيدات بعد فوزه في مباراة اليوم أمام فريق اتحاد بسيون بفارق ١٥ نقطة .

كانت الجولة الخامسة لدوري الكرة النسائية اليوم الجمعة قد شهدت ٤ مباريات من ٧ مباريات في الجولة أبرزها مباريات الأهلي والزمالك ، وحقق فيها نادي الأهلي الفوز بثمانية أهداف دون رد على اتحاد بسيون.

أحرزت أهداف الأهلي حبيبة عصام و منه طارق و ميا داردن، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي.

أما في مباراة الزمالك والمصري فاز نادي الزمالك على المصري بسبعة أهداف دون رد.

احرزت أهداف الزمالك كلا من اليس وسليمزي، اية إبراهيم .

وكانت اكثر من احرز الأهداف اللاعبة اليس باربعة أهداف خلال المباراة.

كما فاز فريق مسار على الجونة بثمانية أهداف دون رد.

وفاز فريق وادي دجلة بـ 6 أهداف دون رد على المقاولون العرب.

أما فريق البنك الاهلي سحق فريق إنبي برباعية نظيفة.

وتعادل كلا من الاتحاد السكندري والطيران ١-١.

وشهدت اليوم الجمعة ٤ مباريات، ضمن الجولة الخامسة، حيث واجه الاهلي اتحاد بسيون، والجونة فريق مسار، والزمالك واجه المصري، واخيرًا واجه الاتحاد السكندري فريق الطيران.

وكانت قد بدأت الجولة الخامسة للدوري منذ امس الخميس على ان تنتهي اليوم ، تتضمن الجولة ٧ مباريات.