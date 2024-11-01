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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: التحركات الأمريكية فشلت في تحقيق هدنة في لبنان وغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أحمد عز الدين الكاتب والباحث السياسي، إنّ التحركات الأمريكية فشلت في تحقيق هدنة في لبنان وغزة، موضحًا: «لا أعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حريصة على إحداث هدنة في لبنان وغزة».

وأضاف "عز الدين"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم يعد هناك مجال في الأيام القليلة المقبلة أمام إدارة بايدن لتحقيق الهدنة، إذ غادر بلينكن المنطقة دون أي اتفاق، كما غادر هوكستين دون أي اتفاق كذلك».

وتابع، أن الهدنة أصبحت متروكة لما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، لأن نتنياهو يرى أنه مازال أمامه فرصة للتدمير وتحقيق مكاسب أكبر، ويريد ان يعرف من سيد الأبيض الجديد، وبالتالي يتفاهم معه.

وواصل: «طالما نتنياهو بغطاء غربي ودعم أمريكي يرى أنه يحقق مزيدا من التدمير والمكاسب، ومن ثم، فإن ما يحصل يمنع قيام أي فرصة لنهوض حزب الله في لبنان أو حماس في غزة، ومن ثم، فإن نتنياهو يستمر في الحرب طالما يرى أن الأجواء الدولية ملائمة وتسمح له بذلك».
 


 

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