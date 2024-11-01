انخفاض درجات الحرارة وعدم استقرار الطقس بالإسكندرية

يشهد طقس الإسكندرية حالة من التقلبات ، حيث انخفضت درجات الحرارة منذ أمس درجتين إلى ثلاث درجات لتسجل اليوم في أول جمعة من شهر نوفمبر 22 درجة مئوية، وسرعة رياح 13 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 68%، وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة على بعض الأحياء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود تعمق لحركة المنخفض الجوى يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

ويشهد شمال البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانآ، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة.

فى هذا السياق أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال النوة متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.