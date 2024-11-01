«الإفتاء»: أول أيام شهر جمادي الأولى الأحد

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر، الموافق الأول من شهر نوفمبر، لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى، لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر ل، هو المتمم لشهر ربيع الآخر ، وأن يوم الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر، هو أول أيام شهر جمادى الأولى .

وتقدمت دار الإفتاء، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، و للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها، وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، بخالص التهنئة، داعيةً اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.