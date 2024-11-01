تعرف على نتائج الجولة الخامسة من دوري الكرة النسائية

انتهت منذ قليل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

شهدت الجولة اليوم الجمعة 4 مباريات جاء أبرزها مباريات الأهلي والزمالك، وقد حقق فيها نادي الأهلي الفوز بثمانية أهداف دون رد على اتحاد بسيون.

و أحرزت أهداف الأهلي حبيبة عصام و منه طارق و ميا داردن، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي.

أما في مباراة الزمالك والمصري فاز نادي الزمالك على المصري بسبعة أهداف دون رد.

أحرزت أهداف الأهلي كلا من اليس وسليمزي، آية إبراهيم .

وكانت أكثر من أحرز الأهداف الاعبة اليس بأربعة أهداف خلال المباراة، كما فاز فريق مسار على الجونة بثمانية أهداف دون رد.

وفاز فريق وادي دجلة بـ 6 أهداف دون رد على المقاولون العرب.

أما فريق البنك الاهلي سحق فريق إنبي برباعية نظيفة.

وفريق زد إف سي فاز بـ 6 أهداف على المعادي واليخت.

وتعادل كلا من الاتحاد السكندري والطيران ١-١.

وشهدت اليوم الجمعة ٤ مباريات، ضمن الجولة الخامسة، حيث يواجه الاهلي اتحاد بسيون، و الجونة فريق مسار، والزمالك يواجه المصري، وأخيرًا يواجه الاتحاد السكندري فريق الطيران.

وكانت قد بدأت الجولة الخامسة للدوري منذ امس الخميس، لتنتهي اليوم حيث تضمنت الجولة 7 مباريات.