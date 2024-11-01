استقرار سعر الذهب في ختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 3730 جنيهاً

استقر سعر جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المختلفة، شاملاً بذلك معظم الأعيرة الذهبية بعد زيادته بصورة طفيفة أمس، وجاء سعر الذهب على النحو التالي..

سعر الذهب اليوم



سجل سعر عيار 18 نحو 3197 جنيه للبيع و3214 جنيه للشراء، وسعر عيار 21 نحو 3730جنيه للبيع و 3750 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 4262 جنيه للبيع و 4285 جنيه للشراء، و سعر أوقية الذهب نحو 2769 دولار للبيع و 2720 دولار للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو29.84 ألف جنيه للبيع و 30 ألف جنيه للشراء، وعيار 14 الأقل فئة نحو 2493 جنيه للبيع و 2507 جنيه للشراء