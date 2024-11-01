قناة أمريكية: إسرائيل مقصرة في زيادة حجم المساعدات إلى غزة

ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تقصر كثيرا في زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، علي الرغم من إنذار الولايات المتحدة لها بأنها قد تخسر الدعم العسكري في حالة عدم رفع مستوى المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأشارت القناة إلي أن إسرائيل لم تمتثل لعدد من المواعيد النهائية والمطالب الأخرى الموضحة في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر الماضي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وقد يكون الموعد النهائي الذي حددته لها الولايات المتحدة للامتثال لمطالبها في منتصف شهر نوفمبر الجاري، بعد إنعقاد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمثابة اختبار نهائي لاستعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، خاصة أن تل أبيب تجاهلت النداءات الأمريكية المتكررة لحماية المدنيين الفلسطينيين خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.

وطالب بلينكن وأوستن في رسالتهما بتحسين الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، قائلين إن على إسرائيل أن تسمح بدخول ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا تحمل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى التي تمس الحاجة إليها. وبحلول نهاية أكتوبر الماضي، كان ما معدل الشاحنات التي تدخل غزة 71 شاحنة فقط في اليوم، وفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحفيين، "هناك تقدم لكنه غير كاف ونحن نعمل بشكل يومي للتأكد من أن إسرائيل تفعل ما يجب أن تفعله لضمان وصول هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها داخل غزة."

وأضاف: "لا يكفي إيصال شاحنات إلى غزة، بل من الضروري أن يتم توزيع ما يحضرونه من مساعدات بشكل فعال داخل غزة."