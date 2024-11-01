حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام أم صلال في الدوري القطري

أعلن على رحمة المري، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أم صلال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة، اليوم الجمعة، نظيره أم صلال على ملعب استاد الجنوب، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي تشكيل الوكرة أمام أم صلال، حيث يواصل حجز مكانه الأساسي في موسمه الثاني مع الفريق.

ويعاني الوكرة من غياب الانتصارات في الدوري القطري، حيث خسر من قطر والسد في آخر مباراتين.

وانتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

ويحتل فريق الوكرة، المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع أم صلال صاحب المرتبة الخامسة في عدد النقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة أم صلال

حراسة المرمى: محمد البكري

خط الدفاع: تميم المهيزع - ألكسندر شولز - المهدي علي - عبدالعزيز متولي

خط الوسط: حمدي فتحي - عيسى العيدوني - جيلسون دالا

وفي الهجوم: أيوب عسال - ريكاردو جوميز - عمر صلاح.