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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مقتل وإصابة 8 أشخاص جراء انفجار جسم مجهول أثناء إخماد حرائق بسوريا

حرائق بسوريا
حرائق بسوريا
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أعلنت فرق الإطفاء والدفاع المدني ومديرية الحراج بالتعاون مع الجيش السوري عن السيطرة على عدد من الحرائق التي اندلعت في 3 مناطق رئيسية بريف المحافظة، بعضها اندلع اليوم، وبعضها يوم أمس.

وأشار مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوزان مخلوف بمقتل مواطن وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء انفجار جسم مجهول أثناء عملية إخماد الحريق المندلع في أراضي قرية البيطار بريف القرداحة التي تتعرض لحرائق منذ ساعات.

واندلع الحريق في جبل العرين بالقرداحة بعد أن وصلت حرائق الغابات المشتعلة في سوريا منذ الأحد، إلى ريف اللاذقية صباح اليوم، دون تمكن فرق الإطفاء والمروحيات التابعة لقوات حكومة دمشق من إخماده.

وامتد الحريق من قرية المشرفة وصولًا إلى البدروسية، وكذلك إلى قرى أومتلي، الأمة، والعصفورة، مما ألحق ضررًا بالغًا بغابات المنطقة.

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