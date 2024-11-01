شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان.. وحزب الله يستهدف الجليل وكريات شمونة بالصواريخ

استشهد 12 شخصا وأصيب آخرون اليوم الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أمهز في محافظة بعلبك شرقي لبنان، فيما واصل حزب الله اللبناني قصف مستعمرة كريات شمونة بالصواريخ.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 12 شخصا في حصيلة أولية للغارة التي شنتها طائرات الاحتلال على حي سكني في بلدة أمهز، مشيرة إلى تواصل عمليات رفع الأنقاض في الحي المستهدف.

كما تمكنت فرق إطفاء الدفاع المدني من إخماد حريق شب في منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة طاريا، والتي أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 4 بجروح متوسطة.

وأشارت الوكالة إلى استشهاد عضو مجلس بلدية النبطية، المدير التنفيذي للبلدية محمد جابر، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في حي المسلخ في مدينة النبطية جنوب لبنان، موضحة أن فرق الإسعاف تمكنت من انتشال جثمانه من تحت الأنقاض بعدما دمرته الغارة بالكامل وألحقت أضرارا كبيرة بمحيطه من منازل ومحال تجارية.

وتعرضت مدينة النبطية ليلا لسلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عددا من الأحياء وخلفت أضرارا كبيرة في المباني السكنية.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات إيعات، وبوادي، ومحلة رأس العين، ومقنة، وقصرنبا، والبزالية، ورسم الحدث، في محافظة بعلبك، بالإضافة إلى حي الزهراء في مدينة بعلبك.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الجليل، مُشيرًا إلى أنه تم اعتراض بعضها بينما سقط البعض الآخر في أماكن مفتوحة.

وأضاف الجيش وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عبر نسختها باللغة الإنجليزية أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة شاتولا وسط أنباء عن تسلل طائرات بدون طيار.

ومن جهة أخرى، قال حزب الله اللباني في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية- "إنه دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، قصف حزب الله عند الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة مستعمرة كريات شمونة برشقة صاروخية".