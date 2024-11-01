غارات إسرائيلية تستهدف 3 مناطق في صور بلبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بأن مجموعة غارات إسرائيلية تستهدف بلدات صديقين وزبقين وعيتيت في مدينة صور جنوبي لبنان.

وقبل قليل، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع من عدوانه على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وعلى مختلف المناطق في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى منطقة بعلبك في الشمال الشرقي.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة، أن جيش الاحتلال شن 10 غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في الساعات الأولى، واستهداف أكثر من 20 بلدة في الجنوب اللبناني بسلسلة غارات جوية عنيفة من بينها منطقة بنت جبيل وعدد من المناطق الأخرى في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني.